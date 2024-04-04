В ЦИК рассказали, какими будут выборы в Крыму после деоккупации

Выборы на территории Украины. Фото: из соцсетей

После войны и с возвращением Украине всех территорий в Донецке, Луганске и Крыму будут проводить выборы.

Новини.LIVE узнало у заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, как быстро можно будет возобновить избирательный процесс на деоккупированных территориях.

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"С точки зрения организации полгода предостаточно для подготовки выборов с момента начала восстановления органов власти. Понятно, что в Автономной республике Крым у нас не будет Совета министров, ВРУ, там будет работать временная государственная администрация, которая должна обеспечить управление территориями", — сказал Дубовик.

Он добавил, что на территориях Донецкой и Луганской областей, где с 2015 года не избирались законные органы власти, тоже будут работать военно-гражданские администрации, которые будут восстанавливать порядок.

"С точки зрения работы государственного аппарата полгода для организации выборов будет достаточно. А вот с конституционно-политической работы нет", — добавил Дубовик.

По его словам, члены комиссий должны быть представителями политических партий, должна быть избирательная агитация, работа СМИ, потребуется наблюдение.

"Значит, должны быть граждане Украины, имеющие паспорт и готовые быть наблюдателями. Есть вопрос, не касающийся ЦИК, — это вопрос коллаборации и возможности или невозможности участия в выборах находящихся на оккупированных территориях лиц. Это вопрос нерешенный", — отметил эксперт.

Кроме восстановления государственной структуры, нужно восстановить общественно-политическую структуру, структуру СМИ, которая присуща украинскому государству.

Напомним, в марте 2024 года прошли президентские выборы в России. Диктаторские "выборы Путина" прошли не только на территории страны-агрессора, но и на оккупированных территориях Украины.

Однако они не заинтересовали местных жителей. Даже те, кто в предыдущие годы поддерживал оккупацию, замолчали и не комментировали перевыборы российского диктатора.