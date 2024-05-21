Україна продовжує забезпечувати автономне живлення закладів освіти, — Шмигаль

Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження забезпечення критичної інфраструктури альтернативними засобами генерації електроенергії. Особлива увага приділяється забезпеченню автономного живлення закладів освіти, зокрема, професійно-технічної освіти.

Про це Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у вівторок, 21 травня.

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"Особливо це стосується професійно-технічної освіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нашій країні 606 закладів професійно-технічної освіти мають наявність 1417 генераторів", — заявив прем'єр-міністр.

Завдання Міністерства освіти та місцевої влади полягає в забезпеченні необхідних ресурсів для роботи цих генераторів.

Раніше уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на реконструкцію Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій, розташованих в Харківській та Київській областях.

Також ми розповідали, що в Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії.