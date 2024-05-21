Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна продовжує забезпечувати автономне живлення закладів освіти, — Шмигаль arrow

Україна продовжує забезпечувати автономне живлення закладів освіти, — Шмигаль

21 травня 2024 22:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Україна продовжує забезпечувати автономне живлення закладів освіти, — Шмигаль
Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження забезпечення критичної інфраструктури альтернативними засобами генерації електроенергії. Особлива увага приділяється забезпеченню автономного живлення закладів освіти, зокрема, професійно-технічної освіти.

Про це Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Генератори для навчальних закладів 

"Особливо це стосується професійно-технічної освіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нашій країні 606 закладів професійно-технічної освіти мають наявність 1417 генераторів", — заявив прем'єр-міністр.

Завдання Міністерства освіти та місцевої влади полягає в забезпеченні необхідних ресурсів для роботи цих генераторів.

Раніше уряд виділив понад 1,5 мільярда гривень на реконструкцію Зміївської та Трипільської теплоелектростанцій, розташованих в Харківській та Київській областях.

Також ми розповідали, що в Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
освіта
електроенергія
електропостачання
генератори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном