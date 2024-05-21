Украина продолжает обеспечивать автономное питание учебных заведений, — Шмигаль

Украина продолжает обеспечивать автономное питание учебных заведений, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении обеспечения критической инфраструктуры альтернативными средствами генерации электроэнергии. Особое внимание уделяется обеспечению автономного питания учебных заведений, в частности, профессионально-технического образования.
Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства во вторник, 21 мая.
Генераторы для учебных заведений
"Особенно это касается профессионально-технического образования, где важно продолжать офлайн обучение. Сейчас в нашей стране 606 заведений профессионально-технического образования имеют наличие 1417 генераторов", — заявил премьер-министр.
Задача Министерства образования и местных властей состоит в обеспечении необходимых ресурсов для работы этих генераторов.
Ранее правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на реконструкцию Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций, расположенных в Харьковской и Киевской областях.
Также мы рассказывали, что в Украине снова вводятся графики отключений электроэнергии.
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