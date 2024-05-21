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Украина продолжает обеспечивать автономное питание учебных заведений, — Шмыгаль

21 мая 2024 22:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина продолжает обеспечивать автономное питание учебных заведений, — Шмигаль
Заседание Кабмина. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении обеспечения критической инфраструктуры альтернативными средствами генерации электроэнергии. Особое внимание уделяется обеспечению автономного питания учебных заведений, в частности, профессионально-технического образования.

Об этом Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства во вторник, 21 мая.

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Генераторы для учебных заведений

"Особенно это касается профессионально-технического образования, где важно продолжать офлайн обучение. Сейчас в нашей стране 606 заведений профессионально-технического образования имеют наличие 1417 генераторов", — заявил премьер-министр.

Задача Министерства образования и местных властей состоит в обеспечении необходимых ресурсов для работы этих генераторов.

Ранее правительство выделило более 1,5 миллиарда гривен на реконструкцию Змиевской и Трипольской теплоэлектростанций, расположенных в Харьковской и Киевской областях.

Также мы рассказывали, что в Украине снова вводятся графики отключений электроэнергии.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
образование
электроэнергия
электроснабжение
генераторы

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