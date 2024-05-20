Попенко повідомив, коли в Україні буде найважча ситуація з електроенергією

Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

В Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії. Їх застосовуватимуть як для промислових споживачів, так і для побутових.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко у коментарі для ТСН.

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За словами Попенка, лише за два останні місяці росіяни під час обстрілів української енергетики знищили близько 8 ГВт генерації, що суттєво вплинуло на можливості енергосистеми.

Він пояснив, що один блок атомної станції — це 1 ГВт, а Україна втратила таких блоків вісім одиниць. Також була втрачена вся маневрова генерація внаслідок підриву Дніпровської ГЕС, ракетних атак на блоки "Центренерго" — Зміївську та Трипільську ТЕС та влучання в інші ГЕС.

"Також ворогом були уражені майже всі блоки ДТЕК. Усе це напряму впливає на те, що зараз у нас у квартирах тимчасово відсутня електроенергія", — зазначив Попенко.

Крім того, наразі три блоки атомних електростанцій вивели на поточний ремонт, а Запорізька АЕС взагалі не працює на енергосистему України.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня в Україні залучалася аварійна допомога з електроенергією від сусідніх країн.

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.