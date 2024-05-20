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Дефіцит в енергосистемі — Попенко назвав місяці, які будуть найважчими для України

20 травня 2024 23:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Попенко повідомив, коли в Україні буде найважча ситуація з електроенергією
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії. Їх застосовуватимуть як для промислових споживачів, так і для побутових.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ Олег Попенко у коментарі для ТСН.

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За словами Попенка, лише за два останні місяці росіяни під час обстрілів української енергетики знищили близько 8 ГВт генерації, що суттєво вплинуло на можливості енергосистеми.

Він пояснив, що один блок атомної станції — це 1 ГВт, а Україна втратила таких блоків вісім одиниць. Також була втрачена вся маневрова генерація внаслідок підриву Дніпровської ГЕС, ракетних атак на блоки "Центренерго" — Зміївську та Трипільську ТЕС та влучання в інші ГЕС.

"Також ворогом були уражені майже всі блоки ДТЕК. Усе це напряму впливає на те, що зараз у нас у квартирах тимчасово відсутня електроенергія", — зазначив Попенко.

Крім того, наразі три блоки атомних електростанцій вивели на поточний ремонт, а Запорізька АЕС взагалі не працює на енергосистему України.

Нагадаємо, в ніч на 19 травня в Україні залучалася аварійна допомога з електроенергією від сусідніх країн. 

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. 

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енергосистема
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