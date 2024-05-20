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Дефицит в энергосистеме — Попенко назвал месяцы, которые будут самыми тяжелыми для Украины

20 мая 2024 23:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Попенко сообщил, когда в Украине будет тяжелая ситуация с электроэнергией
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине снова вводят графики отключений электроэнергии. Они будут применяться как для промышленных потребителей, так и для бытовых.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко в комментарии для ТСН.

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По словам Попенко, только за два последних месяца россияне при обстреле украинской энергетики уничтожили около 8 ГВт генерации, что существенно повлияло на возможности энергосистемы.

Он объяснил, что один блок атомной станции — это 1 ГВт, а Украина потеряла таких блоков восемь единиц. Также была потеряна вся маневровая генерация в результате подрыва Днепровской ГЭС, ракетных атак на блоки "Центрэнерго" — Змиевскую и Трипольскую ТЭС и попадания в другие ГЭС.

"Также врагом были поражены почти все блоки ДТЭК. Все это напрямую влияет на то, что сейчас у нас в квартирах временно отсутствует электроэнергия", — отметил Попенко.

Кроме того, три блока атомных электростанций вывели на текущий ремонт, а Запорожская АЭС вообще не работает на энергосистему Украины.

Он также добавил, что отключения электроэнергии украинцам гарантированы в июле и августе, а зимой все будет гораздо сложнее.

Напомним, в ночь на 19 мая на Украине привлекалась аварийная помощь с электроэнергией от соседних стран.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

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энергосистема
отключения света
свет

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