Україна планує відкрити філії ліцею Міжнародної української школи за кордоном
В Україні прийняли рішення масштабувати діяльність Державного ліцею "Міжнародна українська школа", щоб покращити роботу усіх українських шкіл та освітніх ініціатив за кордоном. Зокрема, йдеться про відкриття філій МУШ у країнах, де наразі перебуває найбільше українців.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції за підсумками засідання під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.
Діяльність МУШ за кордоном
"З метою масштабування діяльності Міжнародної української школи було запропоновано відкрити її філії у країнах, де наразі перебуває найбільше українців. Вони могли б виступати офіційними представництвами державних закладів освіти України за кордоном, а також допомагати школам в укладанні договорів із МУШ", — кажуть у відомстві, говорячи про необхідність масштабування МУШ.
Зазначається, що відповідні філії за кордоном могли б:
- стати осередками для облаштування тимчасових екзаменаційних центрів;
- стати освітньо-методичними хабами для українських вчителів;
- виступати безпосередніми отримувачами допомоги у межах міжнародних програм.
Щодо фінансування ініціативи, витрати на реалізацію пропонують покрити позабюджетними коштами. До прикладу, у межах Плану відновлення України.
"Зараз МУШ проходить період трансформації і ми маємо їх підтримати. Оскільки нам потрібен освітній осередок, який гуртуватиме українських вчителів та учнів за кордоном", — зазначила Верещук.
Нагадаємо, 23 квітня Верховна Рада схвалила закон про реформу вищої освіти.
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