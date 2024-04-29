Україна планує відкрити філії ліцею Міжнародної української школи за кордоном

Учні Державного ліцею МУШ. Фото: Facebook

В Україні прийняли рішення масштабувати діяльність Державного ліцею "Міжнародна українська школа", щоб покращити роботу усіх українських шкіл та освітніх ініціатив за кордоном. Зокрема, йдеться про відкриття філій МУШ у країнах, де наразі перебуває найбільше українців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції за підсумками засідання під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

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Діяльність МУШ за кордоном

"З метою масштабування діяльності Міжнародної української школи було запропоновано відкрити її філії у країнах, де наразі перебуває найбільше українців. Вони могли б виступати офіційними представництвами державних закладів освіти України за кордоном, а також допомагати школам в укладанні договорів із МУШ", — кажуть у відомстві, говорячи про необхідність масштабування МУШ.

Зазначається, що відповідні філії за кордоном могли б:

стати осередками для облаштування тимчасових екзаменаційних центрів;

стати освітньо-методичними хабами для українських вчителів;

виступати безпосередніми отримувачами допомоги у межах міжнародних програм.

Щодо фінансування ініціативи, витрати на реалізацію пропонують покрити позабюджетними коштами. До прикладу, у межах Плану відновлення України.

"Зараз МУШ проходить період трансформації і ми маємо їх підтримати. Оскільки нам потрібен освітній осередок, який гуртуватиме українських вчителів та учнів за кордоном", — зазначила Верещук.

Нагадаємо, 23 квітня Верховна Рада схвалила закон про реформу вищої освіти.

До слова, ми також писали про те, які зміни діятимуть у 2024 році при вступі у військові заклади вищої освіти.