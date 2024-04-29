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Україна планує відкрити філії ліцею Міжнародної української школи за кордоном

29 квітня 2024 12:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна планує відкрити філії ліцею Міжнародної української школи за кордоном
Учні Державного ліцею МУШ. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні прийняли рішення масштабувати діяльність Державного ліцею "Міжнародна українська школа", щоб покращити роботу усіх українських шкіл та освітніх ініціатив за кордоном. Зокрема, йдеться про відкриття філій МУШ у країнах, де наразі перебуває найбільше українців. 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції за підсумками засідання під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. 

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Діяльність МУШ за кордоном

"З метою масштабування діяльності Міжнародної української школи було запропоновано відкрити її філії у країнах, де наразі перебуває найбільше українців. Вони могли б виступати офіційними представництвами державних закладів освіти України за кордоном, а також допомагати школам в укладанні договорів із МУШ", — кажуть у відомстві, говорячи про необхідність масштабування МУШ.  

Зазначається, що відповідні філії за кордоном могли б:

  • стати осередками для облаштування тимчасових екзаменаційних центрів;
  • стати освітньо-методичними хабами для українських вчителів;
  • виступати безпосередніми отримувачами допомоги у межах міжнародних програм.

Щодо фінансування ініціативи, витрати на реалізацію пропонують покрити позабюджетними коштами. До прикладу, у межах Плану відновлення України.

"Зараз МУШ проходить період трансформації і ми маємо їх підтримати. Оскільки нам потрібен освітній осередок, який гуртуватиме українських вчителів та учнів за кордоном", — зазначила Верещук.

Нагадаємо, 23 квітня Верховна Рада схвалила закон про реформу вищої освіти. 

До слова, ми також писали про те, які зміни діятимуть у 2024 році при вступі у військові заклади вищої освіти.

освіта
війна
школи
українці
Україна
Ірина Верещук
Мінреінтеграції

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