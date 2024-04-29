Украина планирует открыть филиалы лицея Международной украинской школы за границей

Ученики Государственного лицея МУШ. Фото: Facebook

В Украине приняли решение масштабировать деятельность Государственного лицея "Международная украинская школа", чтобы улучшить работу всех украинских школ и образовательных инициатив за рубежом. В частности, речь идет об открытии филиалов МУШ в странах, где сейчас больше всего украинцев.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции по итогам заседания под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.

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Деятельность МУШ за границей

"С целью масштабирования деятельности Международной украинской школы было предложено открыть ее филиалы в странах, где сейчас больше всего украинцев. Они могли бы выступать официальными представительствами государственных учебных заведений Украины за рубежом, а также помогать школам в заключении договоров с МУШ", — написали в ведомстве, говоря о необходимости масштабирования МУШ

Отмечается, что соответствующие филиалы за границей могли бы:

стать ячейками для обустройства временных экзаменационных центров;

стать образовательно-методическими хабами для украинских учителей;

выступать непосредственными получателями помощи в рамках международных программ.

Относительно финансирования инициативы затраты на реализацию предлагают покрыть внебюджетными средствами. К примеру, в рамках Плана обновления Украины.

"Сейчас МУШ проходит период трансформации и мы должны их поддержать. Поскольку нам нужна образовательная ячейка, которая будет сплачивать украинских учителей и учеников за границей", — отметила Верещук.

Напомним, 23 апреля Верховная Рада приняла закон о реформе высшего образования.

К слову, мы также писали о том, какие изменения будут действовать в 2024 г. при поступлении в военные учреждения высшего образования.