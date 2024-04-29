Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина планирует открыть филиалы лицея Международной украинской школы за границей arrow

Украина планирует открыть филиалы лицея Международной украинской школы за границей

29 апреля 2024 12:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина планирует открыть филиалы лицея Международной украинской школы за границей
Ученики Государственного лицея МУШ. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине приняли решение масштабировать деятельность Государственного лицея "Международная украинская школа", чтобы улучшить работу всех украинских школ и образовательных инициатив за рубежом. В частности, речь идет об открытии филиалов МУШ в странах, где сейчас больше всего украинцев.

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции по итогам заседания под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.

Читайте также:

Деятельность МУШ за границей

"С целью масштабирования деятельности Международной украинской школы было предложено открыть ее филиалы в странах, где сейчас больше всего украинцев. Они могли бы выступать официальными представительствами государственных учебных заведений Украины за рубежом, а также помогать школам в заключении договоров с МУШ", — написали в ведомстве, говоря о необходимости масштабирования МУШ

Отмечается, что соответствующие филиалы за границей могли бы:

  • стать ячейками для обустройства временных экзаменационных центров;
  • стать образовательно-методическими хабами для украинских учителей;
  • выступать непосредственными получателями помощи в рамках международных программ.

Относительно финансирования инициативы затраты на реализацию предлагают покрыть внебюджетными средствами. К примеру, в рамках Плана обновления Украины.

"Сейчас МУШ проходит период трансформации и мы должны их поддержать. Поскольку нам нужна образовательная ячейка, которая будет сплачивать украинских учителей и учеников за границей", — отметила Верещук.

Напомним, 23 апреля Верховная Рада приняла закон о реформе высшего образования.

К слову, мы также писали о том, какие изменения будут действовать в 2024 г. при поступлении в военные учреждения высшего образования.

образование
война
школы
украинцы
Украина
Ирина Верещук
Минреинтеграции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри