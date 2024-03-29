Україна оголосила у розшук главу МЗС невизнаного Придністров'я

Віталій Ігнатьєв. Фото: ЗМІ Придністров'я

Українські правоохоронці оголосили у розшук голову Міністерства закордонних справ так званого Придністров'я Віталія Ігнатьєва. Запобіжний захід Ігнатьєву не обирали.

Про це стало відомо с бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

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За інформацією зазначеної бази, у розшук Ігнатьєва було вислано управління Служби безпеки України у Вінницькій області. У базі розшуку йдеться про те, що він переховується від органів досудового розслідування. Проте, відзначається, що запобіжний захід щодо Ігнатьєва не був обраний.

Відомості про цей випадок з'явилися ще 9 січня, коли Служба безпеки України запросила на допит громадянина України, який обіймав посаду "міністра закордонних справ" Придністров'я. Він був підозрюваний у колаборації та зазіханні на територіальну цілісність України. Причиною стало його відмова засуджувати російську агресію проти України та його підтримка окупації Криму, коли він заявив, що цим діями Росія підтвердила свій статус як держави.

Нагадаємо, що невизнане Придністров'я звернулося до Російської Федерації за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Формулювання про "допомогу" доволі розмиті, також про якесь приєднання до Росії не йдеться.

Також ми писали про те, що Міністерство закордонних справ Молдови оголосило російського дипломата персоною нон ґрата.