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Украина объявила в розыск главу МИД непризнанного Приднестровья

29 марта 2024 23:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина объявила в розыск главу МИД непризнанного Приднестровья
Виталий Игнатьев. Фото: СМИ Приднестровья
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские правоохранители объявили в розыск главу Министерства иностранных дел так называемого Приднестровья Виталия Игнатьева. Меру пресечения Игнатьеву не выбирали.

Об этом стало известно из базы розыска Министерства внутренних дел Украины.

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По информации указанной базы, в розыск Игнатьева было отправлено управление Службы безопасности Украины в Винницкой области. В базе розыска говорится, что он скрывается от органов досудебного расследования. Тем не менее, отмечается, что мера пресечения в отношении Игнатьева не была избрана.

Сведения об этом случае появились еще 9 января, когда Служба безопасности Украины пригласила на допрос гражданина Украины, занимавшего должность "министра иностранных дел" Приднестровья. Он был подозреваемым в коллаборации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Причиной стал его отказ осуждать российскую агрессию против Украины и поддержку оккупации Крыма, когда он заявил, что этими действиями Россия подтвердила свой статус как государства.

Напомним, что непризнанное Приднестровье обратилось в Российскую Федерацию за помощью в связи с "экономической блокадой" региона, которую якобы ввела Молдова. Формулировка о "помощи" довольно размыта, также о каком-то присоединении к России речь не идет.

Также мы писали о том, что Министерство иностранных дел Молдовы объявило российского дипломата персоной нон грата.

 

МВД
СБУ
Молдова
Приднестровье
розыск

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