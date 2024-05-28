Україна націоналізувала судно російського олігарха Олександра Верховського

Морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская". Фото: АРМА

Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд грн. Йдеться про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская".

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 28 травня.

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"За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Олександра Верховського", — йдеться у повідомленні.

Великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская" до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добудовувався на заводі у Миколаєві. Його вартість становить понад 1 млрд грн.

Траулер був складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення Кремля. До того ж він є одним із фінансових спонсорів російської війни проти України.

Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати гроші до бюджету Кремля. Звідти кошти йдуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупантів.

"Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили обородку та заблокували траулер для арешту та націоналізації на користь України.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують передати у власність держави шість приватних заводів. Йдеться про підприємства, якими володіють громадяни Росії, що підтримують агресію проти України.

Також російські бізнесмени, які мають статки у країнах Європи, намагаються перевести активи у Росію. Водночас вони бояться націоналізації свого бізнесу.