Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд грн, — СБУ arrow

Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд грн, — СБУ

28 травня 2024 15:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна націоналізувала судно російського олігарха Олександра Верховського
Морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская". Фото: АРМА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна націоналізувала судно російського олігарха вартістю понад 1 млрд грн. Йдеться про великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская".

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Націоналізація судна олігарха РФ

"За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України майна російського олігарха Олександра Верховського", — йдеться у повідомленні.

Великий риболовецький траулер "Бухта Соколовская" до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добудовувався на заводі у Миколаєві. Його вартість становить понад 1 млрд грн.

Траулер був складовою торговельного "флоту" підсанкційного олігарха, який входить до найближчого оточення Кремля. До того ж він є одним із фінансових спонсорів російської війни проти України.

Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати гроші до бюджету Кремля. Звідти кошти йдуть на озброєння та матеріально-технічне забезпечення окупантів.

"Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї РФ", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили обородку та заблокували траулер для арешту та націоналізації на користь України.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують передати у власність держави шість приватних заводів. Йдеться про підприємства, якими володіють громадяни Росії, що підтримують агресію проти України.

Також російські бізнесмени, які мають статки у країнах Європи, намагаються перевести активи у Росію. Водночас вони бояться націоналізації свого бізнесу.

СБУ
росія
росіяни
Миколаїв
Україна
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби