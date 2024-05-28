Украина национализировала судно российского олигарха Александра Верховского

Морозильный рыболовный траулер "Бухта Соколовская". Фото: АРМА

Украина национализировала судно российского олигарха стоимостью более 1 млрд грн. Речь идет о большом рыболовном траулере "Бухта Соколовская".

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Национализация судна олигарха РФ

"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха Александра Верховского", — говорится в сообщении.

Большой рыболовный траулер "Бухта Соколовская" к началу полномасштабного вторжения России в Украину достраивался на заводе в Николаеве. Его стоимость составляет более 1 млрд грн.

Траулер был составной частью торгового "флота" подсанкционного олигарха, входящего в ближайшее окружение Кремля. К тому же он является одним из финансовых спонсоров российской войны против Украины.

Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять деньги в бюджет Кремля. Оттуда средства уходят на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупантов.

"Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили обородку и заблокировали траулер для ареста и национализации в пользу Украины.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируют передать в собственность государства шесть частных заводов. Речь идет о предприятиях, которыми владеют граждане России, поддерживающие агрессию против Украины.

Также российские бизнесмены, имеющие состояние в странах Европы, пытаются перевести активы в Россию. В то же время они боятся национализации своего бизнеса.