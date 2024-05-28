Украина национализировала судно российского олигарха Александра Верховского

Украина национализировала судно российского олигарха стоимостью более 1 млрд грн, — СБУ
Украина национализировала судно российского олигарха стоимостью более 1 млрд грн. Речь идет о большом рыболовном траулере "Бухта Соколовская".
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 28 мая.
Национализация судна олигарха РФ
"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины имущества российского олигарха Александра Верховского", — говорится в сообщении.
Большой рыболовный траулер "Бухта Соколовская" к началу полномасштабного вторжения России в Украину достраивался на заводе в Николаеве. Его стоимость составляет более 1 млрд грн.
Траулер был составной частью торгового "флота" подсанкционного олигарха, входящего в ближайшее окружение Кремля. К тому же он является одним из финансовых спонсоров российской войны против Украины.
Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять деньги в бюджет Кремля. Оттуда средства уходят на вооружение и материально-техническое обеспечение оккупантов.
"Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ разоблачили обородку и заблокировали траулер для ареста и национализации в пользу Украины.
Напомним, в Украине планируют передать в собственность государства шесть частных заводов. Речь идет о предприятиях, которыми владеют граждане России, поддерживающие агрессию против Украины.
Также российские бизнесмены, имеющие состояние в странах Европы, пытаются перевести активы в Россию. В то же время они боятся национализации своего бизнеса.
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