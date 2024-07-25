Україна націоналізувала активи олігарха РФ Віктора Кононова

Чоловік тримає в руках гроші. Ілюстративне фото: Bloomberg

Служба безпеки сприяла націоналізації активів російського олігарха Віктора Кононова в Україні на суму понад 2 млрд грн. Вищий антикорупційний суд передав у дохід держави 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім" та все майно компанії.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 25 липня.

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В СБУ розповіли, що ВАКС задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів російський олігарх Віктор Кононов. На цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів, як "Ушастый нянь", "Мистер чистер", Sarma тощо.

"Йдеться про передачу на користь держави 100% акцій компанії, а також усіх її банківських рахунків, промислових потужностей, транспорту та нерухомості. Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад 2 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, Кононов — гендиректор та один з бенефіціарних власників підсанкційної компанії РФ "Невская косметика", якій належали активи вінницького підприємства. Сам російський мільярдер є публічним прихильником війни проти України та одним з ключових "донорів" бюджету країни-агресора.

У силовому відомстві також розповів, що він намагався приховати від націоналізації продукцію вінницької філії. Так, топменеджмент компанії Кононова намагався вивезти її з України як гуманітарні вантажі, але українська спецслужба вчасно викрила схему і заблокувала її у липні 2022 року.



Наразі триває розслідування, яке було розпочате за трьома статтями:

зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації;

незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що міжнародний депозитарій Euroclear передасть Україні 1,55 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Перша частина коштів надійде вже цього місяця.

Також ми писали, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу офіційно схвалили план щодо використання прибутків від заморожених російських активів, які отримає Україна. Вони будуть використані на закупівлю пріоритетних потреб Києва.