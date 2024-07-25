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Украина национализировала активы еще одного российского олигарха в 2 млрд грн

25 июля 2024 16:55
Катерина Османская - Редактор
Украина национализировала активы олигарха РФ Виктора Кононова
Человек держит в руках деньги. Иллюстративное фото: Bloomberg
Катерина Османская - Редактор

Служба безопасности способствовала национализации активов российского олигарха Виктора Кононова в Украине на сумму более 2 млрд. грн. Высший антикоррупционный суд передал в доход государства 100% акций ЧАО "Винницабытхим" и все имущество компании.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 25 июля.

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В СБУ рассказали, что ВАКС удовлетворил иск Минюста относительно передачи в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел российский олигарх Виктор Кононов. На этом предприятии производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов, как "Ушастый нянь", "Мистер Чистер", Sarma и так далее.

"Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости. Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд грн", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Кононов — гендиректор и один из бенефициарных владельцев подсанкционной компании РФ "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия. Сам российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых "доноров" бюджета страны-агрессора.

В силовом ведомстве также рассказал, что он пытался скрыть от национализации продукцию винницкого филиала. Так, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы, но украинская спецслужба вовремя разоблачила схему и заблокировала ее в июле 2022 года.

В настоящее время продолжается расследование, начатое по трем статьям:

  • злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы;
  • незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации;
  • незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что международный депозитарий Euroclear передаст Украине 1,55 млрд евро доходов от замороженных активов РФ. Первая часть средств поступит уже в этом месяце.

Также мы писали, что министры иностранных дел стран Евросоюза официально одобрили план использования доходов от замороженных российских активов, которые получит Украина. Они будут использованы для закупки приоритетных потребностей Киева.

СБУ олигархи деньги Украина активы Россия

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