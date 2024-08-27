Politico розкрило деталі ймовірної угоди між США та Україною про дозвіл бити по території РФ

Система HIMARS. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Україна готова надати Сполученим Штатам Америки список російських об'єктів, які планують вразити ЗСУ. Але за умови, якщо США дозволять бити далекобійною зброєю вглиб території Росії.

Про це пише Politico.

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Влада України готується передати американським високопосадовцям національної безпеки список цілей на території Росії, які ЗСУ можуть вразити.

У матеріалі йдеться, що таким чином Україна намагається переконати США зняти обмеження на використання американської зброї проти Росії. Раніше схожі списки вже надавалися, однак цей має бути "більш конкретним".

За даними джерел видання, міністр оборони України Рустем Умєров та голова офісу президента Андрій Єрмак цього тижня планують відвідати Вашингтон для подання списку адміністрації під час переговорів.

Раніше Штати заявляли, що зняття обмежень не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія відсунула свої найважливіші цілі від кордону і зробила їх недосяжними. Але Україна визначила кілька важливих цілей, до яких можливо дістати за допомогою американських ракет.