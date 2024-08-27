Байден висловився щодо масованого російського обстрілу України

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден засудив масовано ракетну атаку Росії на Україну. І сказав, що постачання зброї нашій державі не припиниться.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.

Читайте також:

Реакція Байдена на масований удар РФ 26 серпня

"Українські офіційні особи повідомляють, що ця жахлива атака призвела до загибелі українських мирних жителів і була спрямована на понад два десятки критичних енергетичних об’єктів. Я рішуче засуджую продовження війни Росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", — зазначив лідер Сполучених Штатів.

Байден наголосив, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі.

"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - зазначив президент США.

Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, додав Байден.