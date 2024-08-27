Байден висловився щодо масованого російського обстрілу України

Росія ніколи не досягне успіху — Байден зробив заяву після масованої атаки РФ по Україні
Президент США Джо Байден засудив масовано ракетну атаку Росії на Україну. І сказав, що постачання зброї нашій державі не припиниться.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому.
Реакція Байдена на масований удар РФ 26 серпня
"Українські офіційні особи повідомляють, що ця жахлива атака призвела до загибелі українських мирних жителів і була спрямована на понад два десятки критичних енергетичних об’єктів. Я рішуче засуджую продовження війни Росії проти України та її намагання занурити український народ у темряву. Скажу чітко: Росія ніколи не досягне успіху в Україні, а дух українського народу ніколи не буде зламаний", — зазначив лідер Сполучених Штатів.
Байден наголосив, що США продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України, яка надає критично необхідне військове обладнання, зокрема системи ППО та ракети-перехоплювачі.
"Як я оголосив на саміті НАТО в липні, Сполучені Штати і наші союзники надали Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони, і я змінив пріоритети американського експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України", - зазначив президент США.
Сполучені Штати також збільшують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми, додав Байден.
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