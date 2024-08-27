Байден высказался по поводу массированного российского обстрела Украины

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден осудил массированную ракетную атаку России на Украину. И сказал, что поставка оружия нашему государству не прекратится.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

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"Украинские официальные лица сообщают, что эта ужасная атака привела к гибели украинских мирных жителей и была направлена более чем на два десятка критических энергетических объектов. Я решительно осуждаю продолжение войны России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ в темноту. Скажу четко: Россия никогда не добьется успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломан", — отметил лидер Соединенных Штатов.

Байден подчеркнул, что США будут продолжать возглавлять коалицию из более чем 50 стран в поддержку Украины, которая предоставляет критически необходимое военное оборудование, в том числе системы ПВО и ракеты-перехватчики.

"Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", — отметил он. президент США.

Соединенные Штаты также увеличивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта систем и усиления устойчивости украинской энергосистемы, добавил Байден.