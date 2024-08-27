Байден высказался по поводу массированного российского обстрела Украины

Россия никогда не добьется успеха — Байден сделал заявление после массированной атаки РФ по Украине
Президент США Джо Байден осудил массированную ракетную атаку России на Украину. И сказал, что поставка оружия нашему государству не прекратится.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.
Реакция Байдена на массированный удар РФ 26 августа
"Украинские официальные лица сообщают, что эта ужасная атака привела к гибели украинских мирных жителей и была направлена более чем на два десятка критических энергетических объектов. Я решительно осуждаю продолжение войны России против Украины и ее попытки погрузить украинский народ в темноту. Скажу четко: Россия никогда не добьется успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломан", — отметил лидер Соединенных Штатов.
Байден подчеркнул, что США будут продолжать возглавлять коалицию из более чем 50 стран в поддержку Украины, которая предоставляет критически необходимое военное оборудование, в том числе системы ПВО и ракеты-перехватчики.
"Как я объявил на саммите НАТО в июле, Соединенные Штаты и наши союзники предоставили Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны, и я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину", — отметил он. президент США.
Соединенные Штаты также увеличивают поставки энергетического оборудования в Украину для ремонта систем и усиления устойчивости украинской энергосистемы, добавил Байден.
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