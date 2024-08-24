Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Он отметил, что наше государство останется свободным, суверенным и независимым.

Об этом Байден написал на своей странице в социальной сети Х в субботу, 25 августа.

Читайте также:

Поздравление Байдена с Днем Независимости. Фото: скриншот

Поздравление от Байдена

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День Независимости, давайте проясним ситуацию: Когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, а Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", — отметил Байден.

Стоит отметить, что украинцев также приветствовала кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис.

Она отметила, что в случае ее победы на выборах США будут и дальше поддерживать Украину.

Также в Соединенных Штатах почтили память американских добровольцев, погибших в боях за Украину, сражаясь бок о бок с нашими защитниками.