У США вшанували пам'ять загиблого на війні добровольця Ітана Хертвіка

Пам'ятний вівтар на честь загиблого в Україні Ітана Хертвіка. Фото: Новини.LIVE

В американському місті Спрінгфілд, штат Міссурі, вшанували пам'ять американського військовослужбовця Ітана Хертвіка. Торік у грудні боєць загинув на фронті в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук зі США.

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На момент загибелі Хертівку був 21 рік, боєць був чинним бойовим медиком в американській армії. Попри хворобу, понад пів року він прослужив у морській піхоті США. Роль медика хлопець виконував і в Україні.

Портрет Ітана Хертвіка біля вівтаря. Джерело: Новини.LIVE

Торік у грудні, за 11 днів після його від'їзду до США, підрозділ, де служив Хертвік, потрапил під російський обстріл. Тіло бійця досі не знайдено.

Вечір вшанування пам'яті влаштували батьки загиблого юнака. У спрингфілдському Храмі Євангелія відбулося так зване celebration of his life — давня американська традиція, коли згадують життя померлого і відзначають вчинки, які людина скоїла за життя. Батьки бійця кажуть: Україну та українців Ітан дуже сильно любив.