В США почтили память погибшего на войне добровольца Итана Хертвика

Памятный алтарь в честь погибшего в Украине Итана Хертвика. Фото: Новини.LIVE

В американском городе Спрингфилд, штат Миссури почтили память американского военнослужащего Итана Хертвика. В декабре прошлого года боец погиб на фронте в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук из США.

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На момент гибели Хертвику был 21 год, боец был действующим боевым медиком в американской армии. Несмотря на болезнь, более полугода он прослужил в морской пехоте США. Роль медика он выполнял и в Украине.

Портрет Итана Хертвика возле алтаря. Источник: Новости.LIVE

В декабре прошлого года, через 11 дней после его отъезда в США, подразделение, где служил Хертвик, попало под российский обстрел. Тело бойца до сих пор не найдено.

Вечер памяти устроили родители погибшего юноши. В спрингфилдском Храме Евангелия произошло так называемое celebration of his life — давняя американская традиция, когда вспоминают жизнь умершего и отмечают поступки, которые человек совершил при жизни. Родители бойца говорят: Украину и украинцев Итан очень любил.