В США почтили память погибшего на войне добровольца Итана Хертвика

В США почтили память американского добровольца, погибшего на войне в Украине
В американском городе Спрингфилд, штат Миссури почтили память американского военнослужащего Итана Хертвика. В декабре прошлого года боец погиб на фронте в Украине.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук из США.
В США почтили память погибшего в Украине добровольца
На момент гибели Хертвику был 21 год, боец был действующим боевым медиком в американской армии. Несмотря на болезнь, более полугода он прослужил в морской пехоте США. Роль медика он выполнял и в Украине.
В декабре прошлого года, через 11 дней после его отъезда в США, подразделение, где служил Хертвик, попало под российский обстрел. Тело бойца до сих пор не найдено.
Вечер памяти устроили родители погибшего юноши. В спрингфилдском Храме Евангелия произошло так называемое celebration of his life — давняя американская традиция, когда вспоминают жизнь умершего и отмечают поступки, которые человек совершил при жизни. Родители бойца говорят: Украину и украинцев Итан очень любил.
Читайте Новини.LIVE!