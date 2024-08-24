Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав Україну з Днем Незалежності. Він зазначив, що наша держава залишиться вільною, суверенною і незалежною.

Про це Байден написав на своїй сторінці в у соціальній мережі Х у суботу, 25 серпня.

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Привітання від Байдена

"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День Незалежності, давайте прояснимо ситуацію: Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, а Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", — зазначив Байден.

Варто зазначити, що українців також привітала кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.

Вона зазначила, що у разі її перемоги на виборах США будуть і надалі підтримувати Україну.

Також в Сполучених Штатах вшанували пам'ять американських добровольців, які загинули в боях за Україну, б'ючись пліч-о-пліч з нашими захисниками.