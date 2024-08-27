Politico раскрыло детали возможного соглашения между США и Украиной о разрешении бить по территории РФ

Система HIMARS. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Украина готова предоставить Соединенным Штатам Америки список российских объектов, планирующих поразить ВСУ. Но при условии, что США позволят бить дальнобойным оружием вглубь территории России.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

Удары по территории России западным оружием

Власти Украины готовятся передать американским высокопоставленным чиновникам национальной безопасности список целей на территории России, которые ВСУ могут поразить.

В материале говорится, что таким образом Украина пытается убедить США снять ограничение использования американского оружия против России. Ранее подобные списки уже предоставлялись, однако этот должен быть более конкретным.

По данным источников, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак на этой неделе планируют посетить Вашингтон для представления списка администрации во время переговоров.

Ранее Штаты заявляли, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, потому что Россия отодвинула свои важнейшие цели от границы и сделала их недостижимыми. Но Украина определила несколько важных целей, к которым можно достать с помощью американских ракет.