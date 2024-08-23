Знімки аеродрому Маринівка з космосу після атаки — нові кадри наслідків

Полум'я, яке видніється з аеродрому "Маринівка". Фото: росЗМІ

В мережі з'явилися нові супутникові знімки з російського аеродрому "Маринівка", що у Волгоградській області, який був атакований безпілотниками в ніч на 22 серпня. Знімки свідчать про те, що пожежа була такої сили, що вогонь дістався до місць, які були за два кілометри від фактичного влучання безпілотника.

Про це повідомляє "Радио Свобода".

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Супутникові знімки аеродрому "Маринівка"

Супутниковий знімок аеродрому "Маринівка" до атаки БпЛА. Фото: Радио Свобода

Знімок аеродрому "Маринівка" до атаки БпЛА показує обриси летовища з чіткими контурами злітних смуг, ангарами з літаками та безпосередньо літаки.

Супутниковий знімок аеродрому "Маринівка" після пожежі. Фото: Радио Свобода

На знімку з супутника після удару по аеродрому видно, що авіабаза "Маринівка" у Волгоградській області зазнала сильних уражень. Вибухи від палива та боєприпасів були такої сили, що вогонь дістався до місць, які віддалені за 2 кілометри від фактичного місця влучення безпілотника.

Цікаво, що російські військові блогери заявляли, що всі літаки, які могли літати, завчасно покинули базу перед ударом, боєприпасів там не було, а ті, що згоріли в ангарах — неробочі, були без запчастин та двигунів. Втім, це заперечують частково заяви місцеві мешканців, які повідомляли про серію потужних вибухів та обговорювали евакуацію.

Нагадаємо, раніше з'являлися ще інші супутникові знімки щодо аеродрому "Маринівка". Там детально видно руйнування у господарських спорудах, ангарах та околицях летовища.