Фото аэродрома Мариновка из космоса после атаки — новые кадры последствий

Пламя, которое виднеется с аэродрома "Мариновка". Фото: росСМИ

В сети появились новые спутниковые снимки с российского аэродрома "Мариновка" в Волгоградской области, который был атакован беспилотниками в ночь на 22 августа. Снимки свидетельствуют о том, что пожар был такой силы, что огонь добрался до мест, находившихся в двух километрах от фактического попадания беспилотника.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Спутниковый снимок аэродрома Мариновка к атаке БпЛА. Фото: Радио Свобода

Снимок аэродрома "Мариновка" к атаке БпЛА показывает очертания аэродрома с четкими контурами взлетных полос, ангарами с самолетами и непосредственно самолеты.

Спутниковый снимок аэродрома Мариновка после пожара. Фото: Радио Свобода

На снимке со спутника после удара по аэродрому видно, что авиабаза "Мариновка" в Волгоградской области потерпела сильные поражения. Взрывы от топлива и боеприпасов были такой силы, что огонь добрался до мест, удаленных в 2 километрах от фактического места попадания беспилотника.

Интересно, что российские военные блоггеры заявляли, что все самолеты, которые могли летать, раньше времени покинули базу перед ударом, боеприпасов там не было, а сгоревшие в ангарах — нерабочие, были без запчастей и двигателей. Впрочем, это отрицают частично заявления местных жителей, которые сообщали о серии мощных взрывов и обсуждали эвакуацию.

Напомним, ранее появлялись еще другие спутниковые снимки по аэродрому "Мариновка". Там подробно видно разрушение в хозяйственных постройках, ангарах и окрестностях аэропорта.