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Угорщина планує збільшити витрати на оборону через тривалу війну в Україні

3 травня 2024 16:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Угорщина планує збільшити витрати на оборону через тривалу війну в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно буде збільшити витрати на оборону наступного року. Це станеться у тому разі, якщо війна в Україні триватиме у 2025 році.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 3 травня.

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Збільшення витрат на оборону

Вторгнення Росії в Україну у 2022 році стало причиною різкого зростання витрат на оборону в низці країн НАТО на чолі з Польщею. Ця країна подвоїла витрати на оборону до 3,9% економічного виробництва у 2023 року.

Рішуче виступаючи проти військової та фінансової підтримки Заходу для України через ризик перекидання конфлікту на Європу, Угорщина також різко збільшила витрати на оборону до 2,43% ВВП. Це перевищує норматив НАТО в 2%.

"Якщо війна затягнеться на 2025 рік, то витрати на оборону на 2023-2024 роки будуть недостатніми і їх доведеться збільшити", — сказав Орбан.

Орбан також додав, що зв'язку з цим будуть зменшені витрати у інших галузях.

Раніше ми писали, що депутати Європейського парламенту обурилися, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вітав Путіна з "перемогою" на виборах.

За словами Володимира Зеленського, за квітень країна-агресор Росія випустила по Україні понад 3800 повітряних цілей. Це, зокрема, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. 

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війна в Україні

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