Венгрия планирует увеличить расходы на оборону из-за длительной войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране предстоит увеличить расходы на оборону в следующем году. Это произойдет в том случае, если война в Украине будет продолжаться в 2025 году.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 3 мая.

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Увеличение расходов на оборону

Вторжение России в Украину в 2022 году стало причиной резкого роста расходов на оборону в ряде стран НАТО во главе с Польшей. Эта страна удвоила расходы по обороне до 3,9% экономического производства в 2023 году.

Решительно выступая против военной и финансовой поддержки Запада для Украины из-за риска переброски конфликта на Европу, Венгрия также резко увеличила расходы на оборону до 2,43% ВВП. Это превышает норматив НАТО в 2%.

"Если война затянется на 2025 год, то расходы на оборону на 2023-2024 годы будут недостаточными и их придется увеличить", — сказал Орбан.

Орбан также добавил, что в этой связи будут уменьшены расходы в других отраслях.

Ранее мы писали, что депутаты Европейского парламента возмутились, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Путина с победой на выборах.

По словам Владимира Зеленского, за апрель страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 3800 воздушных целей. Это, в частности, ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБ) и беспилотники.