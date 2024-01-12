Удар Великої Британї по Ємену та вибори у Тайвані — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер разом з ведучою обговорять сьогоднішній удар Великої Британії та США по Ємену і вибори у Тайвані. А також торкнуться теми загрозу вторгнення Китаю.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 19:13, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говоритимуть про удар західної коаліції по хуситах у Ємені, вибори у Тайвані та загрозу вторгнення Китаю. Також розглянуть проблему агресивних дій КНДР та ситуацію навколо України.

Нагадаємо, Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що країна не планує завдати повторних ударів по Ємену. Він пояснив, що операція була обмеженою і здійснювалася з метою захисту військових кораблів.

Додамо, Дипломат Руслан Осипенко заявив, що остання зустріч американського президента Джо Байдена з президентом КНР Сі Цзіньпіном вплинула на думку Пекіна щодо початку конфлікту з Тайванем. Обидві країни не готові до таких економічних витрат.

Раніше ми писали, що генеральний прокурор України Андрій Костін вказав, що прокуратура має докази того, що Росія застосовувала для обстрілів України ракети, які виготовлені у Північній Кореї. Він розповів подробиці розслідувань атак та результати експертиз щодо походження використаної зброї.