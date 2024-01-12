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Удар Великобритании по Йемену и выборы в Тайване — эфир Новини.LIVE

12 января 2024 19:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Удар Великобритании по Йемену и выборы в Тайване — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Израильский журналист Цви Зильбер вместе с ведущей обсудят сегодняшний удар Великобритании и США по Йемену и выборы в Тайване. А также коснутся темы угрозы вторжения Китая.

Посмотреть эфир, который начнется в 19:13, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Израильский журналист Цви Зильбер стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко будут говорить об ударе западной коалиции по хуситам в Йемене, выборах в Тайване и угрозе вторжения Китая. Также будет рассмотрена проблема агрессивных действий КНДР и ситуация вокруг Украины.

Напомним, министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что страна не планирует нанести повторные удары по Йемену. Он объяснил, что операция была ограничена и осуществлялась с целью защиты военных кораблей.

Добавим, дипломат Руслан Осипенко заявил, что последняя встреча американского президента Джо Байдена с президентом КНР Си Цзиньпином повлияла на мнение Пекина относительно начала конфликта с Тайванем. Обе страны не готовы к таким экономическим затратам.

Ранее мы писали, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин указал, что у прокуратуры есть доказательства того, что Россия применяла для обстрелов Украины ракеты, изготовленные в Северной Корее. Он рассказал подробности расследований атак и результаты экспертиз по происхождению использованного оружия.

США
Китай
выборы
КНДР
Украина
Тайвань
Великобритания
Йемен

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