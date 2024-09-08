Наземні роботи "Тарган" та "Воля є" можна використовувати для мінування або доставляння боєкомплекту

Наземний дрон "Воля є" мінує ділянку. Фото: Скриншот

До складу 92-ї окремої штурмової бригади поступили на службу особливі помічники — бойові роботи. Завдяки дистанційному керуванню цими наземними дронами бійці ЗСУ залишаються в безпеці, а деякі потрібні небезпечні завдання для них виконують машини.

Про це повідомляє Армія ТВ.

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Дрони з назвою "Тарган" служать як для мінування, так і для доставлення провіанту, медикаментів чи боєкомплекту. Невеличкий "Тарган" може везти та закладати дві міни. Вантажність таких малюків — 40 кг.

Журналіст Армія ТВ з бойовими наземними дронами. Фото: Скриншот

Щоб замінувати більшу територію вже потрібна допомога їхнього старшого брата — робота "Воля є". Цей наземний дрон перевозить чотири міни і дальність керування ним складає близька трьох кілометрів. Тягне цей дрон понад 200 кг вантажу, тому ще за його допомогою можна евакуювати поранених.

Бійці особливо відзначають, що керування такими роботами дуже просте — немов дитячою іграшкою, що дуже важливо для того, щоб швидко опанувати керування.

На кожен наземний дрон встановлена камера, тому використовувати цих роботів можна і для розвідки.