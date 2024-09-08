Ветерани ЗСУ порадили, як боротись зі страхом війни й що для цього робити

Ветерани ЗСУ дали поради, як побороти страх — чому це вкрай важливо для кожного з нас
Війна є величезним стресом для всіх українців. Але особливі психологічні випробування проходять захисники України — воїни ЗСУ. Новини.LIVE зустрілись з ветеранами і дізнались головний секрет того, як побороти страх.
Як нічого не боятись на війні
Сергій, один із поранених захисників України, запевняє, що на війні страшно всім. А хто це заперечує — просто обманює. Проте треба розуміти, що іншого вибору, як боронити свою рідну країну від окупантів просто немає.
Тому ветеран радить щосили намагатись побороти цей страх, бо якщо страх переможе, тоді ворог і сам страх переможуть тебе.
"Ти повинен перебороти цей страх, адже коли він тобою заволодіє — ти вже програв. Потрібно зібратися з думками та силами. Ми захищаємо свій дім. Ворог прийшов відібрати наш дім, наше життя, наші сімʼї, нашу країну", — сказав Сергій.
Читайте Новини.LIVE!