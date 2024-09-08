Ветерани ЗСУ порадили, як боротись зі страхом війни й що для цього робити

Поранені ветерани ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Війна є величезним стресом для всіх українців. Але особливі психологічні випробування проходять захисники України — воїни ЗСУ. Новини.LIVE зустрілись з ветеранами і дізнались головний секрет того, як побороти страх.

Як нічого не боятись на війні

Сергій, один із поранених захисників України, запевняє, що на війні страшно всім. А хто це заперечує — просто обманює. Проте треба розуміти, що іншого вибору, як боронити свою рідну країну від окупантів просто немає.

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Тому ветеран радить щосили намагатись побороти цей страх, бо якщо страх переможе, тоді ворог і сам страх переможуть тебе.

"Ти повинен перебороти цей страх, адже коли він тобою заволодіє — ти вже програв. Потрібно зібратися з думками та силами. Ми захищаємо свій дім. Ворог прийшов відібрати наш дім, наше життя, наші сімʼї, нашу країну", — сказав Сергій.