Ветераны ВСУ посоветовали, как бороться со страхом войны и что для этого делать

Ранены ветераны ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Война является огромным стрессом для всех украинцев. Но особые психологические испытания проходят защитники Украины — воины ВСУ. Новини.LIVE встретились с ветеранами и узнали главный секрет того, как побороть страх.

Как ничего не бояться на войне

Сергей, один из раненых защитников Украины, уверяет, что на войне страшно всем. А кто это отрицает – просто обманывает. Однако надо понимать, что другого выбора, как защищать свою родную страну от оккупантов, просто нет.

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Поэтому ветеран советует вовсю пытаться побороть этот страх, потому что если страх победит, тогда враг и сам страх победят тебя.

"Ты должен преодолеть этот страх, ведь когда он тобой завладеет — ты уже проиграл. Нужно собраться с мыслями и силами. Мы защищаем свой дом. Враг пришел отобрать наш дом, нашу жизнь, наши семьи, нашу страну", — сказал Сергей.