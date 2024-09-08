Ветераны ВСУ посоветовали, как бороться со страхом войны и что для этого делать

Ветераны ВСУ дали советы, как побороть страх — почему это очень важно для каждого из нас
Война является огромным стрессом для всех украинцев. Но особые психологические испытания проходят защитники Украины — воины ВСУ. Новини.LIVE встретились с ветеранами и узнали главный секрет того, как побороть страх.
Как ничего не бояться на войне
Сергей, один из раненых защитников Украины, уверяет, что на войне страшно всем. А кто это отрицает – просто обманывает. Однако надо понимать, что другого выбора, как защищать свою родную страну от оккупантов, просто нет.
Поэтому ветеран советует вовсю пытаться побороть этот страх, потому что если страх победит, тогда враг и сам страх победят тебя.
"Ты должен преодолеть этот страх, ведь когда он тобой завладеет — ты уже проиграл. Нужно собраться с мыслями и силами. Мы защищаем свой дом. Враг пришел отобрать наш дом, нашу жизнь, наши семьи, нашу страну", — сказал Сергей.
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