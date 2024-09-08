Наземные работы "Тарган" и "Воля є" можно использовать для минирования или доставки боекомплекта.

У ВСУ появились дроны "Таргани" — чем помогают на фронте боевые работы
В состав 92-й отдельной штурмовой бригады поступили на службу особые помощники – боевые работы. Благодаря дистанционному управлению этими наземными дронами бойцы ВСУ остаются в безопасности, а некоторые нужные опасные задачи для них выполняют машины.
Об этом сообщает Армія ТВ.
Какую работу для ВСУ выполняют боевые работы
Дроны под названием "Тарган" служат как для минирования, так и для доставки провианта, медикаментов или боекомплекта. Небольшой "Тарган" может везти и закладывать две мины. Грузоподъемность таких малышей — 40 кг.
Чтобы заменить большую территорию, уже нужна помощь их старшего брата — работа "Воля є". Этот наземный дрон перевозит четыре мины и дальность управления им составляет около трех километров. Тянет этот дрон более 200 кг груза, поэтому еще с его помощью можно эвакуировать раненых.
Бойцы особенно отмечают, что управление такими работами очень простое — как детской игрушкой, что очень важно для того, чтобы быстро овладеть управлением.
На каждый наземный дрон установлена камера, поэтому использовать этих роботов можно и для разведки.
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