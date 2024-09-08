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У ВСУ появились дроны "Таргани" — чем помогают на фронте боевые работы

8 сентября 2024 06:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Наземные работы "Тарган" и "Воля є" можно использовать для минирования или доставки боекомплекта.
Наземный дрон "Воля є" минует участок. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В состав 92-й отдельной штурмовой бригады поступили на службу особые помощники – боевые работы. Благодаря дистанционному управлению этими наземными дронами бойцы ВСУ остаются в безопасности, а некоторые нужные опасные задачи для них выполняют машины.

Об этом сообщает Армія ТВ.

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Дроны под названием "Тарган" служат как для минирования, так и для доставки провианта, медикаментов или боекомплекта. Небольшой "Тарган" может везти и закладывать две мины. Грузоподъемность таких малышей — 40 кг.

В ВСУ появились дроны "Тарганы" - чем помогают на фронте боевые работы - фото 1
Журналист Армія ТВ с наземными боевыми дронами. Фото: Скриншот

Чтобы заменить большую территорию, уже нужна помощь их старшего брата — работа "Воля є". Этот наземный дрон перевозит четыре мины и дальность управления им составляет около трех километров. Тянет этот дрон более 200 кг груза, поэтому еще с его помощью можно эвакуировать раненых.

Бойцы особенно отмечают, что управление такими работами очень простое — как детской игрушкой, что очень важно для того, чтобы быстро овладеть управлением.

На каждый наземный дрон установлена камера, поэтому использовать этих роботов можно и для разведки.

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