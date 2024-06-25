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У ЗСУ прокоментували інформацію про втечу мобілізованих засуджених

25 червня 2024 16:28
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Силах оборони спростували інформацію про втечу засуджених з навчальних центрів
Увʼязнені в одній з установ виконання покарань на Львівщині. Фото: Суспільне
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних сил України та проходять підготовку в одному з навчальних центрів, не відповідає дійсності. Низка ЗМІ поширила недостовірну інформацію.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у вівторок, 25 червня.

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Повідомлення про втечу засуджених — фейк

За інформацією військових, усі колишні ув’язненні зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах.

"На жаль, деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію", — сказано в повідомленні Сухопутних військ.

Там запевнили, що колишні засуджені вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ.

"Скоро ми зможемо побачити їх роботу на полі бою. Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк, так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", — зауважили в Сухопутних військах.

Нагадаємо, у ЗМІ ширилась інформація, що з навчального центру "Десна" в Чернігівській області втекли увʼязнені, які були мобілізовані до лав Збройних сил України. Дезертири нібито були одягнені у військову форму та озброєні.

Як відомо, в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ: відомо, що деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями

Раніше військові пояснили, навіщо залучають в'язнів до бойових дій та чи відправляють їх у "м'ясні штурми".

ЗСУ
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ув'язнені
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