Українські засуджені йдуть на війну не за амністією — яка причина

Тренування українських засуджених перед відправкою на фронт. Фото: David Rose / The Telegraph

Ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 000 засуджених дали згоду стати добровольцями. Проте як згодом стало відомо, колишні ув'язнені не через амністію обрали поле бою.

Про це йдеться в спецрепортажі британської газети The Telegraph.

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Один з засуджених, дончанин Олександр, розповів британським журналістам, що пішов на війну через помсту росіянам, які вбили кількох членів його родини, а також щоб змінитись в кращий бік.

"Я не відчуваю жодного тиску, щоб піти служити. Я просто вирішив повністю змінити своє життя. У мене також є велика мотивація: багато членів моєї родини загинули в Маріуполі. Мені подобається мій вибір, тому що тепер замість того, щоб лежати на тюремному ліжку, я можу отримати нові навички та змінити своє життя", — пояснив чоловік.

Один з мобілізованих, Олександр. Джерело: David Rose/The Telegraph

Згідно з законом про мобілізацію засуджених, ув'язненим, які стають до лав війська, залишкові терміни ув'язнення погашаються. Вони отримують умовно-дострокове звільнення, якщо служитимуть в армії без відпустки до кінця війни.

Мін'юст каже, що тисячі людей вже зголосилися піти на війну, а новобранці вже проходять підготовку. Українські бригади готові приймати засуджених. Глава відомства Денис Малюська заявив минулого місяця, що існує конкуренція між військовими командирами щодо залучення увʼязнених, "бо існує нестача робочої сили".

Всі ексзасуджені кажуть: перш за все — хочуть розпочати своє життя з нуля. 37-річний Дмитро, інший новобранець, каже, що його головна мотивація – захистити свою країну. Він відбував п’ять років у в’язниці за крадіжку та розбій, коли згодився проміняти карцер на траншеї.

"Я зробив багато помилок у своєму житті, я люблю свою країну і вирішив попрацювати над своїми помилками. Також я не хочу, щоб сюди приїжджали росіяни. Моя головна мета – не змінити своє життя, моя головна мета – захистити свою країну, але, звичайно, моє життя зміниться. З нетерпінням чекаю нових позитивних емоцій", — каже він.

А 32-річному Костянтину було лише 20, коли його вперше посадили у в'язницю за викрадення автомобіля. Він сподівається, що армія дасть йому шанс змінити своє життя, а також стати на захист рідної Запорізької області.

"Коли я прийняв рішення, деякі з моїх друзів подумали, що я граю зі смертю. Я повідомив про це свою родину, і вони були незадоволені цим. Вони хвилювалися. Це був вільний вибір. Проти нас не чинили жодного тиску", — каже чоловік.

Нагадаємо, раніше комбат 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що мобілізація ув’язнених може привести до самовільного залишення частини та дезертирства.

Водночас міністр юстиції Денис Малюська заявив, що деякі з мобілізованих в'язнів повторно вчинили злочини, і додав, що в суспільстві здійме більше галасу злочин, який вчинив колишній в'язень, аніж звичайний військовослужбовець.