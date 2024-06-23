Украинские осужденные идут на войну не за амнистией — какая причина

Тренировка украинских осужденных перед отправкой на фронт. Фото: David Rose / The Telegraph

Вступление в силу в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти 5 000 осужденных дали согласие стать добровольцами. Однако, как впоследствии стало известно, бывшие заключенные не из-за амнистии выбрали поле боя.

Об этом говорится в спецрепортаже британской газеты The Telegraph.

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Один из осужденных, дончанин Александр, рассказал британским журналистам, что пошел на войну из-за мести россиянам, убившим нескольких членов его семьи, а также чтобы измениться в лучшую сторону.

"Я не чувствую никакого давления, чтобы пойти служить. Я просто решил полностью изменить свою жизнь. У меня тоже есть большая мотивация: многие члены моей семьи погибли в Мариуполе. Мне нравится мой выбор, потому что теперь вместо того, чтобы лежать на тюремной кровати, я могу получить новые навыки и изменить свою жизнь", — объяснил мужчина.

Один из мобилизованных, Александр. Источник: David Rose/The Telegraph

Согласно закону о мобилизации осужденных, заключенным, которые становятся в ряды войска, остаточные сроки заключения погашаются. Они получают условно-досрочное увольнение, если будут служить в армии без отпуска до конца войны.

Минюст говорит, что тысячи людей уже согласились пойти на войну, а новобранцы уже проходят подготовку. Украинские бригады готовы принимать осужденных. Глава ведомства Денис Малюська заявил в прошлом месяце, что существует конкуренция между военными командирами по привлечению заключенных, "поскольку существует нехватка рабочей силы".

Все экс-осужденные говорят: прежде всего хотят начать свою жизнь с нуля. 37-летний Дмитрий, другой новобранец, говорит, что его главная мотивация — защитить свою страну. Он отбывал пять лет в тюрьме за воровство и разбой, когда согласился променять карцер на траншее.

"Я совершил много ошибок в своей жизни, я люблю свою страну и решил поработать над своими ошибками. Также я не хочу, чтобы сюда приезжали россияне. Моя главная цель — не изменить свою жизнь, моя главная цель — защитить свою страну, но, конечно, моя жизнь изменится. С нетерпением жду новых положительных эмоций", — говорит он.

А 32-летнему Константину было всего 20, когда его впервые посадили в тюрьму за угон автомобиля. Он надеется, что армия даст ему шанс изменить свою жизнь, а также защитить родную Запорожскую область.

"Когда я принял решение, некоторые из моих друзей подумали, что я играю со смертью. Я сообщил об этом свою семье, и они были недовольны этим. Они волновались. Это был свободный выбор. Против нас не оказывали никакого давления", — говорит мужчина.

Напомним, ранее комбат Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что мобилизация заключенных может привести к самовольному уходу из части и дезертирству.

В то же время министр юстиции Денис Малюська заявил, что некоторые из мобилизованных заключенных повторно совершили преступления, и добавил, что в обществе поднимет больше шума преступление, которое совершил бывший заключенный, чем обычный военнослужащий.