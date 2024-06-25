Шість мобілізованих в'язнів втекли з навчального центру "Десна" зі зброєю — що відомо

Тренування українських засуджених перед відправленням на фронт. Фото ілюстративне: The Telegraph

Із навчального центру "Десна" в Чернігівській області втекли увʼязнені, які були мобілізовані до лав Збройних сил України. За попередньою інформацією, дезертири одягнуті в військову форму та озброєні.

Про це повідомляє видання "Телеграф" із посиланням на власні джерела.

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Навчальний центр "Десна". Фото: скриншот карти

Подробиці втечі мобілізованих в'язнів

За інформацією видання, йдеться про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого, який розташований у селищі Десна Чернігівської області.

"За даними джерел, про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю", — йдеться в публікації.

Повідомляється, що подальше місцеперебування дезертирів невідоме. Також немає офіційного підтвердження або спростування цієї інформації від військового командування.

Допис видання "Телеграф". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ: відомо, що деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.

Ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями.

Раніше військові пояснили, навіщо залучають в'язнів до бойових дій та чи відправляють їх у "м'ясні штурми".