Шість мобілізованих в'язнів втекли з навчального центру "Десна" зі зброєю — що відомо

Із навчального центру на Чернігівщині втекли мобілізовані засуджені зі зброєю, — ЗМІ
Із навчального центру "Десна" в Чернігівській області втекли увʼязнені, які були мобілізовані до лав Збройних сил України. За попередньою інформацією, дезертири одягнуті в військову форму та озброєні.
Про це повідомляє видання "Телеграф" із посиланням на власні джерела.
Подробиці втечі мобілізованих в'язнів
За інформацією видання, йдеться про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого, який розташований у селищі Десна Чернігівської області.
"За даними джерел, про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю", — йдеться в публікації.
Повідомляється, що подальше місцеперебування дезертирів невідоме. Також немає офіційного підтвердження або спростування цієї інформації від військового командування.
Нагадаємо, в Україні у травні дозволили ув`язненим особам вступати до лав ЗСУ: відомо, що деякі з них вже встигли вчинити повторно нетяжкі злочини.
Ухвала в Україні закону про мобілізацію ув'язнених призвела до того, що по всій країні майже 5 тисяч засуджених дали згоду стати добровольцями.
Раніше військові пояснили, навіщо залучають в'язнів до бойових дій та чи відправляють їх у "м'ясні штурми".
Читайте Новини.LIVE!