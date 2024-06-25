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Из учебного центра на Черниговщине сбежали мобилизованные осужденные с оружием, — СМИ

25 июня 2024 14:53
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Шесть мобилизованных заключенных сбежали из учебного центра "Десна" с оружием — что известно
Тренировка украинских осужденных перед отправкой на фронт. Фото иллюстративное: The Telegraph
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Из учебного центра "Десна" в Черниговской области сбежали заключенные, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, дезертиры одеты в военную форму и вооружены.

Об этом сообщает издание "Телеграф" со ссылкой на собственные источники.

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Учебный центр "Десна". Фото: скриншот карты

Подробности побега мобилизованных заключенных

По информации издания, речь идет о 169 Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого, который расположен в поселке Десна Черниговской области.

"По данным источников, о побеге сообщило командование воинской части командирам подразделений учебного центра. По их словам, шесть заключенных совершили побег, при этом будучи в форме ВСУ и с оружием", — говорится в публикации. 

Сообщается, что дальнейшее местонахождение дезертиров неизвестно. Также нет официального подтверждения или опровержения этой информации от военного командования.

Из учебного центра на Черниговщине скрылись мобилизованные осужденные с оружием, — СМИ - фото 2
Сообщение издания "Телеграф". Фото: скриншот

 

Напомним, в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ: известно, что некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Принятие в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти 5 тысяч осужденных дали согласие стать добровольцами.

Ранее военные объяснили, зачем привлекают заключенных к боевым действиям и отправляют ли их в "мясные штурмы".

война
оружие
армия
заключенные
побег
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война в Украине
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дезертир

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