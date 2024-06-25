В Силах обороны опровергли информацию о бегстве осужденных из учебных центров

Заключены в одно из учреждений исполнения наказаний во Львовской области. Фото: Общественное

Информация о бегстве бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, не соответствует действительности. Ряд СМИ распространил недостоверную информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ во вторник, 25 июня.

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Сообщение о бегстве осужденных — фейк

По информации военных, все бывшие заключенные проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях.

"К сожалению, некоторые украинские медиа распространяют непроверенную и недостоверную информацию, которая работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию", — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Там заверили, что бывшие осужденные мотивированы, патриотически настроены, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ.

"Скоро мы сможем увидеть их работу на поле боя. Требуем от медиа, распространивших этот фейк, так же оперативно опровергнуть его на своих площадках", — отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, в СМИ распространялась информация, что из учебного центра "Десна" в Черниговской области сбежали заключенные, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины. Дезертиры якобы были одеты в военную форму и вооружены.

Как известно, в Украине в мае разрешили заключенным вступать в ряды ВСУ: известно, что некоторые из них уже успели совершить повторно нетяжкие преступления.

Постановление в Украине закона о мобилизации заключенных привело к тому, что по всей стране почти 5 тысяч осужденных дали согласие стать добровольцами.

Ранее военные объяснили, зачем привлекают заключенных к боевым действиям и отправляют ли их в "мясные штурмы".