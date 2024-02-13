У застосунку "Дія" стався збій — що відомо
В застосунку "Дія" у вівторок, 13 лютого, стався збій. За словами користувачів, наразі на платформі не відображаються документи та інша інформація.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про роботу "Дії" станом на вечір 13 лютого
Проте не у всіх користувачів є проблеми із застосунком, в декого працює все добре.
Оновлено 19:10. Ми перевірили роботу застосунку "Дія", станом на зараз всі сервіси працюють.
Нагадаємо, нещодавно в Мінцифрі розповіли, що технічні проблеми у застосунку "Дія" під час голосування за кандидата на "Євробачення-2024" не були пов'язані з хакерськими атаками.
Раніше у роботі системи "Шлях" стався збій. Водіїв попередили, що доступ до системи та сайту відсутній.
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