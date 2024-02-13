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Головна arrow Сьогодні arrow У застосунку "Дія" стався збій — що відомо arrow

У застосунку "Дія" стався збій — що відомо

13 лютого 2024 19:05
оновлено: 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У застосунку "Дія" стався збій — що відомо
Користування застосунком "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В застосунку "Дія" у вівторок, 13 лютого, стався збій. За словами користувачів, наразі на платформі не відображаються документи та інша інформація.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Проте не у всіх користувачів є проблеми із застосунком, в декого працює все добре.

збій у застосунку дія
Скриншот Новини.LIVE із застосунку "Дія" 

Оновлено 19:10. Ми перевірили роботу застосунку "Дія", станом на зараз всі сервіси працюють. 

збій у застосунку дія
Скриншот Новини.LIVE із застосунку "Дія" 

Нагадаємо, нещодавно в Мінцифрі розповіли, що технічні проблеми у застосунку "Дія" під час голосування за кандидата на "Євробачення-2024" не були пов'язані з хакерськими атаками. 

Раніше у роботі системи "Шлях" стався збій. Водіїв попередили, що доступ до системи та сайту відсутній.

Дія
робота
Україна
збій
застосунок

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