У застосунку "Дія" стався збій — що відомо

Користування застосунком "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В застосунку "Дія" у вівторок, 13 лютого, стався збій. За словами користувачів, наразі на платформі не відображаються документи та інша інформація.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Проте не у всіх користувачів є проблеми із застосунком, в декого працює все добре.

Скриншот Новини.LIVE із застосунку "Дія"

Оновлено 19:10. Ми перевірили роботу застосунку "Дія", станом на зараз всі сервіси працюють.

Скриншот Новини.LIVE із застосунку "Дія"

Нагадаємо, нещодавно в Мінцифрі розповіли, що технічні проблеми у застосунку "Дія" під час голосування за кандидата на "Євробачення-2024" не були пов'язані з хакерськими атаками.

Раніше у роботі системи "Шлях" стався збій. Водіїв попередили, що доступ до системи та сайту відсутній.