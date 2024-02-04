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У Мінцифри відповіли, чи причетні хакери до збою в "Дії"

4 лютого 2024 16:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мінцифри відповіли, чи причетні хакери до збою в "Дії"
Пісенний конкурс "Євробачення". Фото: ua.depositphotos.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Міністерства цифрової трансформації Олеся Лісовська заявила, що нещодавні технічні проблеми у додатку "Дія" під час голосування за кандидата на Євробачення-2024 не були викликані хакерськими діями. Вона пояснила, що збій стався через надзвичайно високу кількість учасників голосування, через що система не змогла опрацювати всі запити.

Про це Лісовська повідомила у неділю, 4 лютого у коментарі для hromadske.

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Глава Мінцифри Михайло Федоров уточнив, що пікове навантаження на систему досягло 15 тисяч запитів за секунду, що суттєво перевищує торішній показник у 800 запитів. Це стало рекордом для всього часу існування проєкту, внаслідок чого утворилася значна черга охочих проголосувати.

Попри те, що потужності системи були збільшені у п'ять разів у порівнянні з минулим роком, кількість запитів перевищила очікування у 20 разів.

Варто зазначити, що ближче до ранку 4 лютого понад 420 тисяч громадян України взяли участь у голосуванні, проте деякі користувачі все ще стикаються з тимчасовими технічними проблемами.

Нагадаємо, що в суботу, 3 лютого під час голосування фіналу Національного відбору на ''Євробачення-2024'', користувачі програми "Дія" масово поскаржилися на збій системи.

Крім того, після виступу 11 учасників Нацвідбору на Євробачення-2024 стартувало голосування глядачів за переможця. Вибрати свого фаворита можуть українці віком від 14 років.

Михайло Федоров
Дія
хакери
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збій
голосування
Євробачення-2024

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