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В Минцифры ответили, причастны ли хакеры к сбою в "Дії"

4 февраля 2024 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минцифры ответили, причастны ли хакеры к сбою в "Дії"
Песенный конкурс Евровидение. Фото: ua.depositphotos.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Министерства цифровой трансформации Олеся Лисовская заявила, что недавние технические проблемы в приложении "Дія" во время голосования за кандидата на Евровидение-2024 не были вызваны действиями хакеров. Она объяснила, что сбой произошел из-за необычно высокого количества голосующих, из-за чего система не смогла обработать все запросы.

Об этом Лисовская сообщила в воскресенье, 4 февраля в комментарии для hromadske.

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Глава Минцифры Михаил Федоров уточнил, что пиковая нагрузка на систему достигла 15 тысяч запросов в секунду, что существенно превышает прошлогодний показатель в 800 запросов. Это стало рекордом для всего времени существования проекта, в результате чего образовалась значительная очередь желающих проголосовать.

Несмотря на то, что мощности системы были увеличены в пять раз по сравнению с прошлым годом, количество запросов превысило ожидания в 20 раз.

Стоит отметить, что ближе утру 4 февраля свыше 420 тысяч граждан Украины приняли участие в голосовании, однако некоторые пользователи все еще сталкиваются с временными техническими проблемами.

Напомним, что в субботу, 3 февраля во время голосования финала Национального отбора на ''Евровидение-2024'', пользователи приложения "Дія" массово пожаловались на сбой системы.

Кроме того, после выступления 11 участников Нацотбора на Евровидение-2024 стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы возрастом от 14 лет.

Михаил Федоров
Дия
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Евровидение-2024

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