Приложение "Дія" зависло во время голосования в Нацотборе на Евровидение-2024

Приложение "Дія". Фото: пресс-служба "Дії"

Пользователи приложения "Дія" массово жалуются на сбой системы в субботу, 3 февраля. Это произошло во время голосования финала Национального отбора на ''Евровидение-2024''.

О неисправности приложения пишут Telegram-каналы.

Читайте также:

Неисправность приложения "Дія"

Украинцы жалуются, что не могут проголосовать за своего фаворита в приложении ''Дія''. При открытии приложения и попытке проголосовать система выдает ошибку.

Сбой в приложении "Дія". Фото: скриншот

Голосование в финале Нацотбора ''Евровидения-2024''

Стоит отметить, что в Киеве, в настоящее время происходит заключительный этап Национального отбора для участия в Евровидении-2024. Одиннадцать исполнителей выступают в живом эфире, соревнуясь за возможность представлять свою страну на музыкальном конкурсе в Швеции.

Победитель будет определен на основе совместного голосования жюри и телезрителей, при этом голоса будут распределяться поровну: 50% от жюри и 50% от зрителей.

В этом году в жюри национального отбора вошли известные личности: Джамала, Андрей Данилко и Сергей Танчинец, лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Выбор этих судей был сделан украинцами через опрос в приложении "Дія".

Что говорят в "Дії"

В компании прокомментировали сбой системы. Они сообщили, что приложению "Дія" требуется некоторое время для восстановления после большого наплыва пользователей.

"Поэтому, если вы столкнулись с проблемой открытия Опроса, попробуйте повторить попытку через несколько минут", — говорится в сообщении компании.

Скриншот сообщения приложения "Дія"

Напомним, командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак анонсировал ужесточение мобилизации в Украине. Он рассказал о повестках в приложении "Дія" и установлении блокпостов в каждом городе.

Также мы писали, что глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров пошутил по поводу повесток в "Дії".