Застосунок "Дія" завис під час голосування в Нацвідборі Євробачення-2024

Застосунок "Дія". Фото: пресслужба "Дії"

Користувачі застосунку "Дія" масово скаржаться на збій системи у суботу, 3 лютого. Це сталося під час голосування у фіналі Національного відбору на ''Євробачення-2024''.

Про несправність програми пишуть Telegram-канали.

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Несправність застосунку "Дія"

Українці скаржаться, що не можуть проголосувати за свого фаворита у застосунку ''Дія''. При відкритті програми та спробі проголосувати система видає помилку.

Збій у застосунку "Дія". Фото: скриншот

Голосування у фіналі Нацвідбору ''Євробачення-2024''

Варто зазначити, що у Києві нині відбувається завершальний етап Національного відбору для участі у Євробаченні-2024. Одинадцять виконавців виступають у живому ефірі, змагаючись за можливість представляти свою країну на музичному конкурсі у Швеції.

Переможця буде визначено на основі спільного голосування журі та телеглядачів, при цьому голоси розподілятимуться порівну: 50% від журі та 50% від глядачів.

Цього року до журі національного відбору увійшли відомі особи: Джамала, Андрій Данилко та Сергій Танчинець, лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Вибір цих суддів був зроблений українцями через опитування у додатку "Дія".

Що кажуть у "Дії"

У компанії прокоментували збій системи. Вони повідомили, що програма "Дія" потребує деякого часу для відновлення після великого напливу користувачів.

"Тому, якщо ви зіткнулися з проблемою відкриття Опитування, спробуйте повторити спробу за кілька хвилин", — йдеться у повідомленні компанії.

Скриншот повідомлення програми "Дія"

Нагадаємо, командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак анонсував посилення мобілізації в Україні. Він розповів про повістки у додатку "Дія" та встановлення блокпостів у кожному місті.

Також ми писали, що голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров пожартував щодо повісток у "Дії".