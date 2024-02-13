В приложении "Дія" произошел сбой — что известно

Использование приложения "Дія". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В приложении "Дія" во вторник, 13 февраля, произошел сбой. По словам пользователей, на платформе пока не отображаются документы и другая информация.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о работе "Дії" по состоянию на вечер 13 февраля

Однако не у всех пользователей есть проблемы с приложением, у некоторых работает все хорошо.

Скриншот Новини.LIVE из приложения "Дія"

Обновлено 19:10. Мы проверили работу приложения "Дія", по состоянию на сейчас все сервисы работают.

Скриншот Новини.LIVE из приложения "Дія"

Напомним, недавно в Минцифре рассказали, что технические проблемы в приложении "Дія" во время голосования за кандидата на "Евровидение-2024" не были связаны с хакерскими атаками.

Ранее в работе системы "Шлях" произошел сбой. Водителей предупредили, что доступ к системе и сайту отсутствует.