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В приложении "Дія" произошел сбой — что известно

13 февраля 2024 19:05
обновлено: 19:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В приложении "Дія" произошел сбой — что известно
Использование приложения "Дія". Иллюстративное фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В приложении "Дія" во вторник, 13 февраля, произошел сбой. По словам пользователей, на платформе пока не отображаются документы и другая информация.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Однако не у всех пользователей есть проблемы с приложением, у некоторых работает все хорошо.

сбой в приложении действие
Скриншот Новини.LIVE из приложения "Дія"

Обновлено 19:10. Мы проверили работу приложения "Дія", по состоянию на сейчас все сервисы работают.

сбой в приложении действие
Скриншот Новини.LIVE из приложения "Дія"

Напомним, недавно в Минцифре рассказали, что технические проблемы в приложении "Дія" во время голосования за кандидата на "Евровидение-2024" не были связаны с хакерскими атаками.

Ранее в работе системы "Шлях" произошел сбой. Водителей предупредили, что доступ к системе и сайту отсутствует.

Дия
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Украина
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