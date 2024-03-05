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У застосунку "Дія" стався збій

5 березня 2024 14:25
оновлено: 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У застосунку "Дія" стався збій
Застосунок "Дія" у смартфоні. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У застосунку "Дія" у вівторок, 5 березня, стався збій. При вході видає помилку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Збій у застосунку "Дія" 5 березня

Сьогодні у "Дії" трапився масштабний збій. При спробі зайти у додаток видає помилку.

"На жаль, сталася помилка. Спробуйте ще", — з'являється на екрані. 

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Збій у застосунку "Дія". Фото: скриншот 

Що саме трапилось і чому "Дія" не діє, наразі невідомо. Представники влади ситуацію не коментували. 

Нагадаємо, востаннє збій у "Дії" був 13 лютого. Тоді користувачам також не відображалися документи та інша інформація.

Крім того, 2 березня збій трапився Монобанку. Фахівці перепросили за незручності та незадовго все виправили. 

Дія
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смартфон
застосунок

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