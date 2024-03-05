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В приложении "Дія" произошел сбой

5 марта 2024 14:25
обновлено: 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В приложении "Дія" произошел сбой
Приложение "Дія" в смартфоне. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В приложении "Дія" во вторник, 5 марта, произошел сбой. При входе выдает ошибку.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сбой в приложении "Дія" 5 марта

Сегодня у "Дії" случился масштабный сбой. При попытке зайти в приложение выдает ошибку.

"К сожалению, произошла ошибка. Попробуйте еще", — появляется на экране.

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Сбой в приложении "Дія". Фото: скриншот

Что именно случилось и почему "Дія" не работает, пока неизвестно. Представители власти ситуацию не комментировали.

Напомним, последний раз сбой в "Дії" был 13 февраля. Тогда пользователям также не отображались документы и другая информация.

Кроме того, 2 марта сбой случился в Монобанке. Специалисты извинились за неудобства и незадолго все исправили.

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