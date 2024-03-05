В приложении "Дія" произошел сбой
5 марта 2024 14:25
обновлено: 14:30
Приложение "Дія" в смартфоне. Фото: Новини.LIVE
В приложении "Дія" во вторник, 5 марта, произошел сбой. При входе выдает ошибку.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Читайте также:
Сбой в приложении "Дія" 5 марта
Сегодня у "Дії" случился масштабный сбой. При попытке зайти в приложение выдает ошибку.
"К сожалению, произошла ошибка. Попробуйте еще", — появляется на экране.
Что именно случилось и почему "Дія" не работает, пока неизвестно. Представители власти ситуацию не комментировали.
Напомним, последний раз сбой в "Дії" был 13 февраля. Тогда пользователям также не отображались документы и другая информация.
Кроме того, 2 марта сбой случился в Монобанке. Специалисты извинились за неудобства и незадолго все исправили.
Читайте Новини.LIVE!