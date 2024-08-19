У Чехії після сильного дощу 18 серпня сталися масштабні підтоплення

Затоплення на заході Чехії після злив. Фото: facebook.com/inpocasi

У Чехії внаслідок атмосферного фронту, що супроводжувався сильними зливами, у кількох населених пунктах Богемії затопило вулиці.

Про це в неділю, 18 серпня, повідомило видання Novinsky.

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На заході країни негода почалася пообіді в неділю, 18 серпня. Місцями кількість опадів сягнула позначки 80–100 міліметрів на квадратний метр. Унаслідок шквального вітру попадали дерева. У кількох населених пунктах під водою опинилися вулиці та сільськогосподарські землі, затоплені підвали.

Підтоплення на вулицях Чехії після сильної зливи. Фото: novinky.cz

На місцях працюють рятувальники. Вони прибирають дерева й відкачують воду, зокрема врятували водія, який застряг під шляхопроводом.

За прогнозами синоптиків, зливи, імовірно, триватимуть до кінця тижня. Метеорологи закликають мешканців інших регіонів країни, до яких також наближається негода, враховувати, що гроза може призвести до серйозних наслідків, зокрема, проблем з електропостачанням і труднощів на дорогах.