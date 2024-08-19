В Чехии после сильного дождя 18 августа произошли масштабные подтопления

Затопление на западе Чехии после ливней. Фото: facebook.com/inpocasi

В Чехии в результате атмосферного фронта, сопровождавшегося сильными ливнями в нескольких населенных пунктах Богемии затопило улицы.

Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило издание Novinsky.

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На западе страны непогода началась после обеда в воскресенье, 18 августа. Местами количество осадков достигло отметки 80–100 миллиметров на квадратный метр. В результате шквального ветра попадали деревья. В нескольких населенных пунктах под водой оказались улицы и сельскохозяйственные земли, затоплены подвалы.

Подтопление на улицах Чехии после сильного ливня. Фото: novinky.cz

На местах работают спасатели. Они убирают деревья и откачивают воду, в часности спасли водителя, застрявшего под путепроводом.

По прогнозам синоптиков, ливни, вероятно, будут продолжаться до конца недели. Метеорологи призывают жителей других регионов страны, к которым также приближается ненастье, учитывать, что гроза может привести к серьезным последствиям, в частности, проблемам с электроснабжением и трудностям на дорогах.