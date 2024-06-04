Коваленко прокоментував, які обмеження в енергетиці очікуються 5 червня

Працівник ДТЕК. Фото: EPA, UPG

Сергій Коваленко зазначив, що 5 червня цілий день діятимуть обмеження, можливо, навіть екстрені відключення. Він додав, що в теперішніх умовах навіть критична інфраструктура може залишитися без світла.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у вівторок, 4 червня.

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Коваленко заявив, що у вівторок, 4 червня, була найскладніша ситуація з енергетикою за останні кілька днів. Тому завтра діятимуть обмеження протягом усього дня.

"Якщо будемо перевищувати обмеження, то будуть і екстрені відключення теж. Історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Тому думайте, коли включаєте кондиціонер", — зазначив гендиректор Yasno.

Допис Коваленка. Фото: скриншот



Нагадаємо, споживання електроенергії у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м. Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати. Внаслідок цього там застосували аварійні відключення світла.

Також ми писали, що збільшення тарифів на електроенергію для громадян сприятиме ремонту та відновленню державних енергетичних потужностей. Зібрані кошти будуть використані для проведення найбільшої за всю історію України ремонтної кампанії в енергетичній сфері.