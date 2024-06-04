В яких областях України діють аварійні віключення світла — перелік

В Укренерго назвали області, в яких діють аварійні відключення світла
Споживання електроенергії у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, м. Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати. Внаслідок цього там застосували аварійні відключення світла.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у вівторок, 4 червня.
Відключення світла в Україні
"Коли споживання значно перевищило ліміти, "Укренерго" вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго зазначили, що ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків відключень.
Наразі в Україні вимикають світло внаслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак російських окупантів на українську енергосистему. Електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.
Нагадаємо, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки планових відключень не діють.
Також в Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.
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