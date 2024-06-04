В каких областях Украины действуют аварийные отключения света — перечень

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Потребление электроэнергии в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти. В результате там применили аварийные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 4 июня.

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"Когда потребление значительно превысило лимиты, "Укрэнерго" вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 — специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

В Укрэнерго отметили, что эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам отключений.

В Украине выключают свет в результате шести комбинированных целенаправленных атак российских оккупантов на украинскую энергосистему. Электроэнергии не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве ввели экстренные отключения света. Сейчас графики плановых отключений не действуют.

Также в Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов.